Calcio Seconda | Crespina conto alla rovescia

Pisa 23 marzo 2026 – La ventiseiesima giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G, ha registrato sei vittorie e due pareggi. Quattro vittorie interne e due esterne. Ventitre reti segnate in otto gare, un solo pareggio a reti bianche, quello tra Ponte a Cappiano ottavo e le Capanne quarte. In testa alla classifica il Crespina che piega 2 – 1 il Porta a Lucca (in gol Melani e Bianco, per gli ospiti Luperini) e rimane a più nove sull’inseguitrice Corazzano anch’essa vittoriosa con lo stesso risultato di 2 – 1 sul Tirrenia (Paci e Covato portano la squadra sul 2 – 0, poi accorcia Ciandri per i litoranei). Crespina a quota sessanta punti, Corazzano a cinquantuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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