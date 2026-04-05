Conto alla rovescia per ' Ponte di parole' | 80 eventi in 19 differenti location

Mancano due settimane all'inizio di 'Ponte di Parole', il festival letterario che si svolgerà a Pontedera dal 7 al 12 aprile. Sono previsti ottanta eventi distribuiti in diciannove diverse location della città. L'iniziativa coinvolge scrittori, artisti e lettori in incontri e presentazioni, offrendo un'occasione di confronto e di scoperta culturale. La manifestazione si inserisce nel calendario annuale degli appuntamenti letterari della regione.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle Meno due a ‘Ponte di Parole’, festival letterario diffuso che si svolgerà dal 7 al 12 aprile a Pontedera. Oltre 80 eventi divisi in sei sezioni (timeless, classic, teen spirit, school, performance, junior) e distribuiti in 19 luoghi cittadini. Partenza, martedì prossimo, con uno dei momenti clou. Al Teatro Era (ore 18) l'incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, in dialogo con la giornalista Agnese Pini, sul tema Parole di Pace. Le prenotazioni sono al completo e per l'occasione l'emittente televisiva Canale 50 ha predisposto una diretta che sarà visibile a tutti sul canale 18 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Sottopasso di via Roma, il conto alla rovescia: inaugurazione giovedì 19 marzoMacerata, 12 marzo 2026 – Il sottopasso di via Roma aprirà giovedì prossimo, 19 marzo, alle 15. Conto alla rovescia per il nuovo ponte sul Marano: riapertura "blindata" entro l'estateUna sala gremita e un dialogo serrato sui temi caldi del territorio hanno caratterizzato il terzo appuntamento di “Riccione cambia – Costruiamola... Temi più discussi: Ponte di Brivio, conto alla rovescia per la chiusura dal 4 maggio; Partito il conto alla rovescia per il nuovo ponte dei Congressi; Bassano pronta per la Festa dell’Atletica Veneta; Fialdini e Balzano per i due Ecoincontri di Ponte di Parole. Il ponte sul Brembo. Conto alla rovescia per la fine dei disagiVALLEVE (Bergamo)I disagi per gli automobilisti stanno per finire. Dovrebbe aprire entro Natale, dopo un intervento durato circa un anno (con le interruzioni invernali), il nuovo ponte sul fiume ... ilgiorno.it Conto alla rovescia per la chiusura del ponteProsegue il percorso di confronto con gli enti coinvolti per i prossimi lavori di rifacimento del Ponte Nuovo. Intanto sono iniziate le operazioni preliminari per dare il via al cantiere che prevede ... ilrestodelcarlino.it CORTINA (BL). PONTE DI PASQUA SULLA NEVE, PISTE DA SCI PRESE D’ASSALTO Pasqua sugli sci. Piste prese d’assalto a Cortina d’Ampezzo in questo ponte pasquale. Effetto Olimpiadi: in molti voglio provare l’emozione di sciare sulle piste dei campion facebook Tenda bis, nuove fasce per il “ponte” di Pasqua prima della chiusura totale dal 13 al 24 aprile x.com