Fiorentina-Bologna 2-0 | super Primavera viola emiliani ko Giovedì la finale Scudetto

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha battuto il Bologna per 2-0 in una partita valida per la fase finale della Primavera. La vittoria permette alla squadra viola di avanzare verso la finale dello Scudetto, che si terrà giovedì. La partita si è conclusa senza ulteriori reti dopo il primo tempo, con la Fiorentina che ha segnato due gol. Il risultato elimina il Bologna dalla corsa al titolo nazionale.

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Firenze, 24 maggio 2026 - Il primo ostacolo sulla strada dello Scudetto, rappresentato dal Bologna, è stato superato con successo. Ora la Fiorentina Primavera di Galloppa può guardare già alla finale: l'appuntamento è fissato per giovedì sera alle 20.30 al Viola Park, dove i giovani viola cercheranno di conquistare lo Scudetto dopo aver perso due finalissime (con Lecce e Inter) negli ultimi tre anni. Occhi domani sulla seconda semifinale tra Parma e Cesena (ore 20.30, sempre al Viola Park) per capire chi sfiderà i viola nella finalissima. Contro il Bologna allenato da Morrone, capace di sorprendere nel turno precedente eliminando la Roma, la squadra gigliata ha mostrato maturità e concretezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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