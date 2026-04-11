Nel primo tempo dei quarti di finale di UEFA Conference League, il Crystal Palace è passato in vantaggio sulla Fiorentina grazie a un rigore assegnato dall'arbitro. La decisione di concedere il penalty è stata oggetto di contestazioni. Mateta e Mitchell sono stati i giocatori incaricati di trasformare il calcio dal dischetto, portando la squadra inglese in vantaggio.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Crystal Palace ha aperto le marcature in modo controverso giovedì sera, sfruttando un rigore per prendere il vantaggio contro la Fiorentina nella sfida di quarti di finale della UEFA Conference League. Jean-Philippe Mateta ha trasformato il penalty dopo che il difensore Dodo ha commesso un fallo su Evan Guessand all’interno dell’area. La situazione ha sollevato molte polemiche, in quanto il fallo contestato è avvenuto dopo un tiro impreciso da parte di Guessand. Sebbene il follow-through di Dodo non fosse stato dei migliori, non ha avuto un impatto significativo sul gioco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mateta e Mitchell portano il Crystal Palace in vantaggio sulla Fiorentina con rigore contestato.

DIRETTA / Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta segna su rigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire...

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