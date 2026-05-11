Parma-Roma | apoteosi al Tardini ma i secondi tempi preoccupano

Nel pomeriggio di ieri, al Tardini di Parma, la squadra ospite ha conquistato una vittoria in rimonta con il risultato di 2-3. La partita è rimasta in equilibrio fino al 94°, quando il gol di Mandela Keita ha portato i padroni di casa in vantaggio, ma la Roma ha segnato nuovamente negli ultimi minuti, riaccendendo le speranze di qualificazione in Champions League. I secondi tempi della squadra ospite hanno suscitato alcune preoccupazioni.

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Dopo la rocambolesca vittoria ottenuta per 2-3 ieri pomeriggio al Tardini di Parma, la Roma riaccende le speranze Champions che fino al minuto 94? sembravano ormai spezzate dal gol di Mandela Keita. La squadra di Gasperini riesce, però, a conquistare i tre punti sfruttando un suo paradossale punto debole: i gol nei minuti di recupero, arrivati per la prima volta in questa stagione di Serie A per i giallorossi. La Roma cala nella ripresa: i numeri parlano chiaro. Nel corso di questa stagione la Roma ha un rendimento nettamente diverso tra primo e secondo tempo. Non tanto nei gol fatti, anzi. Nella ripresa addirittura meglio, con 29 centri rispetto ai 26 fatti nei primi tempi, ma il campanello d’allarme scatta in quelli subiti, che nei secondi tempi sono più del doppio con 21 reti rispetto alle 10 incassate nelle prime metà di partita.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma-Roma al Tardini, come cambia la viabilitàIn occasione della partita di calcio "Parma 1913 - Roma, in programma domenica 10 maggio alle ore 18. Partita folle al Tardini: 3-2 per la Roma al 100', Parma furiosoVittoria rocambolesca della Roma, che batte 3-2 in trasferta il Parma in pieno recupero nel match valido per la 36a giornata di Serie A e resta in... Argomenti più discussi: I 6 minuti che possono cambiare la stagione della Roma: Malen sbanca Parma al 100'; Inter campione d'Italia per la 21ª volta! Chivu vince lo Scudetto dopo un campionato stradominato; Roma, Gasperini: Questa squadra è unica. Mai capitato di ribaltarla così; Serie A, al Milan non riesce la rimonta: l’Atalanta vince 3 a 2, rossoneri raggiunti dalla Roma al quarto posto.