Un uomo di 68 anni è stato condannato in carcere per aver abusato della nipote dodicenne nel 2017. I dettagli degli abusi sono emersi durante un’indagine avviata diversi anni dopo, portando all’arresto dell’uomo. La condanna è stata pronunciata dopo il processo, durato diversi mesi. Resta da chiarire come siano stati raccolti gli elementi che hanno portato alla condanna e se ci siano state omissioni o ritardi nelle fasi investigative.

? Domande chiave Come sono stati scoperti i dettagli degli abusi avvenuti nel 2017?. Chi ha permesso che il colpevole rimanesse libero per tutti questi anni?. Quali indagini hanno portato finalmente alla condanna definitiva dell'uomo?. Dove è stato condotto il sessantottennato dopo l'intervento della Squadra Mobile?.? In Breve Arresto eseguito dalla Squadra Mobile il 23 maggio presso l'abitazione del sessantottenne.. Pena definitiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione stabilita dal tribunale.. Episodi di violenza sessuale avvenuti nel 2017 contro la nipote dodicenne.. Trasferimento del condannato presso la Casa Circondariale di Parma dopo i rilievi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, in carcere il 68enne: condanna per abusi sulla nipote dodicenne

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