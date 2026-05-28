In via della Repubblica a Parete, vicino a un bar, si è verificata una rissa in pieno giorno. Un video che circola online mostra la colluttazione tra più persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno identificato due persone coinvolte. Una persona è stata portata in ospedale per le cure mediche. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle motivazioni.

Una rissa in pieno giorno in via della Repubblica a Parete nei pressi di un noto bar. È quanto documenta un filmato che in queste ore sta circolando in rete. Nel video, realizzato da un automobilista di passaggio nella giornata di ieri, si vedono due persone di origine straniera azzuffarsi sull'asfalto. A loro se ne aggiunge una terza, che si accanisce sugli altri due con calci e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Due soggetti sono stati identificati da militari dell'Arma e uno è ricoverato in osservazione in ospedale. Si trarrebbe della seconda zuffa registrata in città nel giro di appena due giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Parete, rissa in strada in pieno giorno: due identificati e una persona in ospedale

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Rissa in centro in pieno giorno a Viareggio

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