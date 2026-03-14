Gli strappa due collane da 4mila euro in pieno giorno per strada | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver strappato due collane d’oro dal collo di un passante in pieno giorno a Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 di ieri in Piazza Abbiategrasso, nella zona sud della città. La vittima, nata nel 1978, ha subito il furto che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Gli ha strappato due collane d’oro del valore di circa 4mila euro. Vittima un uomo nato nel 1978. È successo verso le 18 di ieri, venerdì, in Piazza Abbiategrasso (zona sud di Milano). Sul posto si trovava già di passaggio una volante della polizia di stato, che è intervenuta: ha fermato il responsabile e ha restituito la refurtiva alla vittima. L'uomo bloccato dagli agenti, un cittadino egiziano del 2007, è stato arrestato per furto con strappo. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Perché non riesco a dimagrire? I 12 errori più comuni secondo gli esperti . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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