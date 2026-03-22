Accoltellati in pieno giorno in centro a Napoli | due uomini in ospedale

Un 36enne e un 21enne sono stati ricoverati all'ospedale Pellegrini dopo essere stati accoltellati questa mattina in corso Garibaldi, in centro a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Napoli, due 22enni picchiati e accoltellati in pieno centro a piazza Cavour: volti tumefatti e lesioniDue ragazzi di 22 anni accoltellati e picchiati in piazza Cavour a Napoli: trasportati al Pronto Soccorso degli ospedali Pellegrini e Cto.

Napoli, rapina in pieno centro: arrestati due uomini dopo inseguimento in corso UmbertoRapina in pieno giorno nel centro di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 40 e 35 anni, entrambi di origine algerina,...

Tutto quello che riguarda Accoltellati in pieno giorno in centro...

Temi più discussi: Sanità, 29enne accoltellato per lo scooter: Aggressione in pieno giorno tra la folla; Volpiano, corriere di Chivasso accoltellato e derubato dell’incasso in pieno giorno; Lite nel sangue a piazza Re di Roma: 22enne accoltellato alla schiena, caccia agli aggressori; Corriere Brt accoltellato mentre fa le consegne: l’aggressore è fuggito in monopattino.

Due accoltellati in centro in pieno giorno: l'ipotesi della rapinaUna lite, sfociata in rissa. Forse un tentativo di rapina con due persone accoltellate. Mattinata di caos a pochi passi dalla stazione Garibaldi, nel pieno centro di Napoli. I carabinieri sono interve ... napolitoday.it

Sanità, 29enne accoltellato per lo scooter: «Aggressione in pieno giorno tra la folla»Non ha neanche avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo. In un istante si è ritrovato a terra, solo con il proprio destino, immerso in una pozza di sangue. Una vita intera che ... ilmattino.it

Napoli, due uomini accoltellati a corso Garibaldi: hanno tentato di derubarli x.com

Napoli, due accoltellati e una stesa a distanza di poche ore nell’area Nord. Borrelli: “Scongiurare immediatamente rischio escalation. Controllo 24h del territorio e pene severissime” Nella notte tra il 19 e il 20 marzo due minorenni sono stati accoltellati in via Gi facebook