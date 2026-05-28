Durante Mad for Science 2026, un ricercatore ha detto che il criterio principale è l'idea scientifica, ovvero la domanda posta e la conoscenza degli studenti sull’argomento rispetto alla voglia di scoprirlo.

Roma, 28 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Per quanto mi riguarda, il criterio principale è l'idea scientifica: avere una domanda e capire quanto i ragazzi conoscano già l'argomento rispetto a quanto vogliano scoprire”. Lo ha detto Ruggero Pardi, membro della giuria della Challenge 2026 del progetto Mad for Science e professore ordinario presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano., a margine della finale nazionale promossa da Fondazione Diasorin Ets all'Acquario Romano di Roma. Pardi ha spiegato che la valutazione dei progetti non si concentra soltanto sugli aspetti tecnici: “L'enfasi è stata posta sull'origine dell'idea, ancor più che sugli aspetti tecnici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pardi (Università Vita-Salute San Raffaele Milano) a Mad for Science 2026: "Conta idea più della fattibilità"

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