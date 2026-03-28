Oggi presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano si è svolto un evento formativo dedicato all’implantologia zigomatica, che ha visto la partecipazione di circa novanta professionisti provenienti da varie regioni italiane. Durante la giornata, il Dottor Francesco Orecchio è intervenuto come relatore, presentando tecniche avanzate di implantologia. L’incontro fa parte di un corso post-universitario di specializzazione in questa disciplina.

Un professionista irpino tra i protagonisti, in uno dei poli accademici più autorevoli di ItaliaFormazione d'eccellenza a Milano: corso post-graduate in implantologia zigomatica Il contributo del Dr. Francesco Orecchio: esperienza da Avellino al San Raffaele Tra i relatori invitati anche il Dr. Francesco Orecchio, implantologo attivo ad Avellino e responsabile dell’omonimo centro dedicato alla chirurgia orale e implantologia avanzata. La sua partecipazione si inserisce nel contributo crescente di professionisti operanti anche al di fuori dei principali poli universitari, sempre più coinvolti nei percorsi di alta formazione clinica. Secondo quanto emerso durante il corso, tali metodiche consentono, in casi selezionati, di ridurre i tempi di trattamento e di evitare interventi più invasivi come gli innesti ossei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Tecniche di implantologia avanzata: il Dott. Francesco Orecchio ospite dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in qualità di relatore

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