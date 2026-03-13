Video infermieri girato al Ruggi la Fp Cgil | Per colpa di pochi si infanga il sacrificio di migliaia di professionisti

Su internet sono stati condivisi alcuni video che mostrano dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in comportamenti considerati inappropriati rispetto ai doveri di diligenza e decoro richiesti dalla loro funzione pubblica. La Fp Cgil critica l’uso di questi filmati, affermando che pochi episodi danneggiano l’immagine di migliaia di professionisti impegnati nel settore sanitario.

Dopo la diffusione su internet di alcuni video ritraenti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" in atteggiamenti “assolutamente distonici rispetto ai doveri di diligenza, decoro e solennità che l'esercizio di una funzione pubblica richiede”, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati "Infermieri in pausa": il video di alcuni infermieri del "Ruggi" sta facendo il giro del web, interviene la direzione del RuggiSta facendo il giro del web il video prima condiviso da SuperSalerno (video podcast dei Figli delle Chiancarelle ndr) e, successivamente, riportato... Ruggi d'Aragona, la Fp Cgil: "Si apra un asilo nido aziendale"La Funzione Pubblica Cgil di Salerno, tramite il suo segretario generale Antonio Capezzuto, ha presentato una proposta formale alla Direzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Video infermieri girato al Ruggi la Fp... Video virale di infermieri in pausa al Ruggi: l’azienda ospedaliera avvia accertamentiNel video si vedono alcuni operatori sanitari, presumibilmente infermieri della struttura di Salerno, che scherzano tra loro durante una pausa, utilizzando anche alcune attrezzature mediche presenti n ... agro24.it Salerno, Pronto Soccorso Ruggi trasformato in set sketch ironici da alcuni infermieri. Scattano accertamentiStampa Un video girato all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, trasformato in un improvvisato set per sketch ironici, è diventato viral ... salernonotizie.it