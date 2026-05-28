L’estate è alle porte e, come ogni anno, le piattaforme di streaming aggiornano il catalogo per accompagnarci tra caldo, vacanze e qualche serata sul divano. Paramount+ ha appena svelato le novità di giugno 2026, un mese che si presenta particolarmente ricco tra thriller di spionaggio, film cult ritrovati, reality internazionali e contenuti per tutta la famiglia. Il piatto forte è senza dubbio il ritorno di The Agency, lo spy thriller con Michael Fassbender che prosegue con una seconda stagione dalle premesse ancora più intense. Scopriamo insieme cosa ci aspetta. The Agency S2 debutta su Paramount+ il 21 giugno: la missione diventa personale. Dal 21 giugno arriva su Paramount+ la seconda stagione di The Agency, il thriller spionistico che ha conquistato il pubblico nella prima stagione del 2024. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Paramount+ giugno 2026: The Agency S2 con Fassbender, Scary Movie e tutto il catalogo da non perdere

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