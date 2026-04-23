Mentre il biopic Michael prodotto da Lionsgate arranca sotto il peso di recensioni tutt'altro che esaltanti, il team dietro il sesto capitolo di Scary Movie ha colto la palla al balzo per sferrare un colpo bassissimo. Un nuovo poster e un teaser promozionale hanno iniziato a circolare online, mandando su tutte le furie i sostenitori del Re del Pop. La provocazione è lampante: il celebre Ghostface di Scary Movie appare in una versione che richiama l'iconica popstar, accompagnato da una scritta che ha già fatto saltare sulla sedia mezzo web: "Toccando i fan ovunque". Un gioco di parole che non ha bisogno di molte spiegazioni e che conferma la volontà della saga di tornare alle origini, senza zone franche o timori reverenziali.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scary Movie ironizza sulle accuse di molestie a Michael Jackson: "Toccando i fan di tutto il mondo"

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