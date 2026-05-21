Pluto TV giugno 2026 | tutti i film e le serie gratis da non perdere

Con l’arrivo di giugno, la piattaforma streaming gratuita di Paramount offre una vasta selezione di film e serie disponibili senza costi aggiuntivi. La lista include nuove uscite e titoli popolari, accessibili per tutto il mese. La piattaforma è accessibile tramite internet e non richiede abbonamenti o pagamenti, permettendo agli utenti di scegliere liberamente cosa guardare durante le serate più lunghe di questa stagione. La disponibilità dei contenuti si estende fino a giugno 2026.

Con l’arrivo di giugno e delle serate più lunghe, è il momento giusto per scoprire cosa ci aspetta sulla piattaforma streaming gratuita di Paramount. Tra nuovi canali dedicati alle serie crime britanniche, cicli di film per il Pride Month e weekend all’insegna del paranormale, l’offerta si arricchisce di contenuti pensati per tutti i gusti. Vediamo cosa ci riserva la programmazione del mese. Arriva il canale New Tricks: casi irrisolti e detective veterani. Dal 1° giugno debutta su Pluto TV un nuovo canale interamente dedicato a New Tricks, la celebre serie poliziesca britannica. Al centro della trama, tre detective veterani che affiancano la sovrintendente Sandra Pullman per riaprire vecchi fascicoli dimenticati e risolvere casi rimasti in sospeso. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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