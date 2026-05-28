PaperOnly a Viterbo due giorni di mercatino dedicato al collezionismo cartaceo

Sabato 30 e domenica 31 maggio, piazza dei Caduti a Viterbo ospiterà PaperOnly, un mercatino dedicato al collezionismo cartaceo. L’evento si svolgerà in strada, con espositori che presenteranno fumetti, libri, riviste e carte rare. La manifestazione è rivolta agli appassionati di collezionismo e si svolgerà in due giornate consecutive. L’ingresso è libero e l’evento si svolgerà dalle ore mattutine fino a sera.

Sabato 30 e domenica 31 maggio piazza dei Caduti si colora grazie a Paperonly, il mercatino dedicato a tutti gli appassionati di collezionismo cartaceo. L'evento è organizzato dall'alba fino al tramonto. Per info: 3382129568 . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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