Il Papa ha convocato una preghiera globale per Rosario e pace, coinvolgendo diversi santuari internazionali collegati in diretta con il Vaticano. I fedeli di tutto il mondo potranno partecipare virtualmente alla preghiera grazie a collegamenti streaming. La cerimonia mira a unire le persone in preghiera e solidarietà, con eventi trasmessi in tempo reale da vari santuari nel mondo. La partecipazione è aperta a chi desidera unirsi alla preghiera dal proprio luogo di residenza.

? Punti chiave Quali santuari internazionali saranno collegati in diretta con il Vaticano?. Come faranno i fedeli lontani a partecipare alla preghiera del Papa?. Perché il Pontefice ha scelto proprio queste località per invocare la pace?. Cosa accadrà in Piazza San Pietro durante la celebrazione del 30 maggio?.? In Breve Evento previsto per sabato 30 maggio alle ore 19.00 nei Giardini Vaticani.. Santuari di Ucraina, Filippine, Portogallo, Bosnia, Libano, Francia e Italia collegati via satellite.. Proseguimento del percorso spirituale iniziato con la Veglia dell'11 aprile in Basilica San Pietro.. Maxischermi in Piazza San Pietro permetteranno la partecipazione collettiva ai fedeli non presenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa, Rosario e pace: il mondo unito in preghiera con il Pontefice

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San Carlo Acutis Proteggi i Miei Figli: Preghiera Potente per i Giovani di Oggi

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