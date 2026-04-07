Il Papa ha annunciato una giornata di preghiera prevista per sabato 11 aprile, invitando i credenti di tutto il mondo a unirsi in preghiera per la pace. La richiesta è rivolta a tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla religione o provenienza, e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla pace globale. L’iniziativa si inserisce in un invito più ampio a promuovere la solidarietà tra le nazioni.

Un appello universale che attraversa i confini: Papa Leone XIV rivolge un appello al mondo intero, per chiamare i fedeli a una giornata di preghiera sabato 11 aprile in nome della pace. Un appello di Papa Leone nel giorno di Pasqua, durante il suo messaggio alle città ed al mondo intero: sabato 11 aprile, vigilia della festa della Divina Misericordia, si pregherà proprio per chiedere il dono della pace. In un tempo in cui la pace appare un orizzonte lontano, minacciata dai venti di guerra che tentano di spazzarla via, il mondo non deve smettere di sperare e invocare la fine delle ostilità. Per questo, il Pontefice ha indetto una giornata speciale di preghiera unanime: un appello rivolto a sacerdoti, religiosi e all’intero popolo di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV indice una Giornata di preghiera: sabato 11 aprile, il mondo unito per la pace

Svolta per la pace: l’appello globale di Papa Leone XIV l’11 aprilePapa Leone XIV ha chiesto a tutti i fedeli di unirsi in una preghiera collettiva per la pace sabato 11 aprile 2026, con un evento centrale previsto...

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