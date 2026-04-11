Masella si unisce al Papa | preghiera e Rosario contro la guerra

Sabato 11 aprile 2026, la comunità di Masella si è ritrovata per un momento di preghiera collettiva, durante il quale si sono recitati il Rosario e altre preghiere. L’evento si è svolto in un luogo pubblico della frazione, coinvolgendo numerosi residenti. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di pace, rivolgendosi anche a Papa Francesco con un gesto simbolico di unità e speranza.

La comunità di Masella si è riunita nella giornata di sabato 11 aprile 2026 per un momento collettivo di preghiera attraverso il Rosario, concentrando le proprie intenzioni sulla ricerca della pace per le proprie famiglie e per l’intera umanità. L’incontro, avvenuto nel territorio di Reggio Calabria, ha la partecipazione dei fedeli che hanno voluto unirsi alla veglia voluta da Papa Leone, cercando un terreno comune di riflessione contro le tensioni che colpiscono il mondo. La sfida contro l’indifferenza e la ricerca di un nuovo equilibrio sociale. Don Giovanni Zampaglione, che coordina anche la parrocchia di Montebello Jonico, ha guidato la comunità sottolineando la necessità di alzare una voce decisa che rifiuti ogni forma di dominio o di lotta per il potere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masella si unisce al Papa: preghiera e Rosario contro la guerra Veglia di preghiera per la pace: il Cardinale Battaglia si unisce all'appello di Papa Leone«La pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi». Guerra in Iran, Firenze: preghiera del Rosario alla Santissima Annunziata. Con l’arcivescovo GambelliFIRENZE – L’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli presiederà la preghiera del Rosario per la pace domani, venerdì 6 marzo alle 21 nella...