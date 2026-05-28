Papa Leone XIV e la sfida dell’IA | Disarmiamo gli algoritmi per salvare l’uomo

Da newsagent.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel suo primo anno di Pontificato, Papa Leone XIV ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale, pronunciando un messaggio in cui invita a “disarmare gli algoritmi per salvare l’uomo”. La dichiarazione è stata fatta durante un discorso pubblico, senza dettagli specifici sulle proposte concrete. La questione dell’IA è diventata oggetto di attenzione, con il Papa che si rivolge a chi si occupa di tecnologia e società.

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Nel suo primo anno di Pontificato, Papa Leone XIV sceglie di affrontare una delle questioni più controverse del presente: l’intelligenza artificiale. Con la sua prima enciclica, Magnifica humanitas, il Pontefice lancia un appello globale contro il potere incontrollato degli algoritmi, chiedendo regole morali, responsabilità pubblica e una tecnologia capace di restare al servizio dell’uomo. L’evento è stato storico. Per la prima volta, un Papa ha spiegato il proprio testo di persona nell’Aula del Sinodo e in diretta streaming davanti a tutto il mondo. L’allarme contro i monopoli tecnologici. Il Papa teme che la tecnologia possa trasformarsi in uno strumento di potere, esclusione e morte. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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© Newsagent.it - Papa Leone XIV e la sfida dell’IA: “Disarmiamo gli algoritmi per salvare l’uomo”
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