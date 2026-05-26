La prima enciclica di Leone XIV invita a disarmare l’intelligenza artificiale e a utilizzarla come strumento di progresso per l’uomo. L’obiettivo è garantire che l’IA sia priva di capacità militari o dannose, concentrandosi sul suo impiego positivo. La comunicazione sottolinea la necessità di un controllo etico e di un utilizzo responsabile della tecnologia, per favorire lo sviluppo umano senza rischi legati a un uso improprio.

Un’intelligenza artificiale “disarmata” e capace di essere fattore di sviluppo per l’umanità. Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV, è un manifesto di dottrina sociale cattolica che parla ai decisori politici, ai giganti della tecnologia e al mondo della Chiesa provando a dare un’impostazione profonda alla lettura teologica, culturale e morale della maggiore rivoluzione dei nostri tempi. Leone XIV parla profondamente, inserisce la sua enciclica in un solco che parte da Leone XIII e arriva al predecessore Francesco, incardina nei principi di tutela della persona, di dottrina sociale antropocentrica e di sviluppo umano integrale il percorso di crescita dell’IA. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La prima enciclica di Leone XIV: disarmiamo l’IA e mettiamola al servizio dell’uomo

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La prima Enciclica di Leone XIV: disarmiamo l'intelligenza artificiale - Unomattina 26/05/2026

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