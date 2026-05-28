Il Papa ha chiesto alle parrocchie di essere più accoglienti, sottolineando la necessità di avere il coraggio di concentrarsi sull’essenziale. Durante un evento con la Conferenza Episcopale Italiana, ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento aperto e disponibile verso chi si rivolge alle comunità religiose. La richiesta si basa sulla volontà di rafforzare il ruolo delle parrocchie come luoghi di ascolto e sostegno, senza dettagli specifici su modalità o proposte concrete.

“Abbiamo il coraggio dell’essenziale”, è l’appello che oggi Papa Leone XIV ha rivolto ai partecipanti dell’82.ma Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Il Papa chiede alla Chiesa italiana “il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo. Il coraggio di una catechesi che sia cammino di iniziazione e formazione permanente alla vita cristiana. Il coraggio di parrocchie accoglienti e missionarie, in cui le famiglie si ritrovano e si rinnovano con la linfa del Vangelo. Il coraggio di organismi di partecipazione vivi. Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone XIV alla CEI: Serve il coraggio di parrocchie accoglienti

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