Alla Biennale di Venezia, il presidente ha invitato il Papa a visitare l’esposizione e a benedire l’evento, definendolo “l’Onu dell’arte”. La richiesta si inserisce nell’intento di promuovere il dialogo tra le nazioni e favorire la pace. Durante l’intervento, sono state sottolineate le potenzialità dell’arte come strumento di incontro tra popoli, senza altre considerazioni o valutazioni personali.

Alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco chiede al Pontefice di visitare l’esposizione e benedire “l’Onu dell’arte”, nel segno del dialogo tra popoli e della pace Buttafuoco ha definito la Biennale “l’Onu dell’arte”, sottolineando il valore simbolico dell’evento in un momento storico segnato daconflitti internazionali e tensioni geopolitiche. “La parola proibita è pace”, ha dichiarato, collegando il ruolo culturale della Biennale alla necessità di creareoccasioni di incontro tra popolianche quando i rispettivi Paesi sono coinvolti in guerre. Il presidente della Biennale ha inoltre respinto implicitamente lecriticherivolte al Papa per le sue continue invocazioni alla pace, definendoleaccuse ingiuste e figlie di un “tempo smarrito nella guerra globale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Buttafuoco invoca Papa Leone XIV: ‘Serve una parola di pace’

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ucraina, 4 anni di guerra: Papa Leone XIV invoca pace, preghieraIl Pontefice Leone XIV ha espresso profondo dolore per il protrarsi del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quarto anno.

Papa Leone XIV invoca ancora la pace: “Il cuore di Dio è straziato dalle guerre”Per Prevost, il Signore non sta "con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi" ma con i piccoli e gli umili, attraverso i quali porta avanti il suo...