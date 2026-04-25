Lampedusa il programma della visita di Leone XIV | messa cimitero e intitolazione del molo Favaloro a Papa Francesco

A Lampedusa, il programma della visita di Papa Leone XIV prevede una messa, una visita al cimitero e l'inaugurazione del molo Favaloro dedicato a Papa Francesco. L’itinerario è stato definito come essenziale, ma ricco di significato, e include diverse tappe nel centro dell’isola. La visita si svolge in un giorno, concentrando i momenti principali in poche ore.

Itinerario essenziale ma denso di significato quello definito per la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. La Prefettura della Casa Pontificia ha messo nero su bianco orari e tappe di un'altra giornata storica per la maggiore delle isole Pelagie che si svilupperà in poche ore, ma con un forte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Papa Leone XIV in visita nella Terra dei Fuochi nel segno di Francesco"La presenza di papa Leone nelle nostre terre, e in particolare nella diocesi di Acerra, è una grazia speciale, perché il Pontefice, viene ad... Visita lampo di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco (dove il cattolicesimo è religione di Stato): il programma della giornataCittà del Vaticano – È il secondo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Pompei a Lampedusa, i programmi delle visite pastorali del Papa in Italia; VATICANO-FILIPPINE-GOLFO Quando papa Francesco chiamò i migranti 'contrabbandieri della fede'; Da Francesco a Leone, l’orizzonte indomito della pace. Papa Leone XIV a Lampedusa: il programma della visita del 4 luglio. Molo intitolato a Papa Francesco, messa e saluto ai migrantiSosta al cimitero, omaggio alla Porta d'Europa e benedizione della targa che intitola il Molo Favaloro a Papa Francesco: è il programma della visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, sabato 4 ... agensir.it Papa Leone XIV a Lampedusa: tra memoria Francesco e tragedie MediterraneoPapa Leone XIV si recherà sabato 4 luglio a Lampedusa per una visita pastorale che si annuncia densa di significati spirituali e simbolici, a distanza di oltre dieci anni dal primo storico viaggio di ... grandangoloagrigento.it #PapaFrancesco | "L’Argentina di Francesco" Il #documentario è disponibile su #Play2000 Di Eugenio Bonanata, prodotto da Telepace in collaborazione con Vatican News Un racconto delle radici di Jorge Mario #Bergoglio attraverso le testimonianz - facebook.com facebook Alla Basilica di Santa Maria Maggiore, la celebrazione ufficiale in onore di Papa Francesco #propagandalive x.com