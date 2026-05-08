Papa Leone XIV alla Sapienza di Roma | il programma della visita del 14 maggio

La prossima settimana si terrà una visita molto attesa presso una delle sedi più importanti della cultura italiana. L’evento coinvolgerà il Papa Leone XIV e sarà ospitato presso l’ateneo romano, conosciuto per il suo ruolo nel panorama accademico e religioso del paese. La visita è prevista per il 14 maggio e attirerà l’attenzione di studenti, docenti e cittadini interessati alle attività del pontefice.

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Un evento spirituale molto atteso si terrà la prossima settimana in una delle sedi più importanti della cultura italiana. Papa Leone XIV visiterà giovedì 14 maggio l’Università La Sapienza di Roma, la più grande d’Europa. Il programma, annunciato dalla Sala Stampa della Santa Sede, promette un dialogo intimo tra il Pontefice e la vivace comunità accademica. Una giornata ricca di incontri. L’arrivo è fissato alle 10:20 nella cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove Papa Leone XIV sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dalla rettrice Antonella Polimeni e dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Il Pontefice si fermerà qui per un momento di preghiera silenziosa insieme a un gruppo di studenti, aprendo una giornata piena di incontri.🔗 Leggi su Sololaroma.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggioOra è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di RomaIl 14 maggio sarà una giornata campale per la comunità dell'università Sapienza di Roma. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Un anno con Papa Leone XIV. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: Buongiorno Pompei(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di fedeli si sono radunati in attesa ... ilmattino.it Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV sull'altare allestito in piazza San Bartolo Longo davanti al Santuario di Pompei, per salutare i fedeli presenti in piazza e in attesa della Supplica alla Madonna. "Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza - ha de - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com