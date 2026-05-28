Papa Leone soccorre un fedele svenuto dopo malore improvviso per caldo a San Pietro portato via in sedia a rotelle - VIDEO

Durante un'udienza in piazza San Pietro, un fedele si è accasciato a terra a causa di un malore improvviso legato alle temperature che hanno toccato i 32 gradi. Un altro partecipante ha soccorso l'uomo, che è stato poi trasportato via in sedia a rotelle. In quel momento, il papa ha assistito la scena e si è avvicinato al fedele. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni di salute del soccorso o sui successivi sviluppi.

Il pellegrino si è accasciato al suolo in una giornata in cui le temperature hanno raggiunto i 32 gradi Papa Leone XIV soccorre un fedele svenuto dopo un malore improvviso per il caldo in piazza San Pietro dopo l'udienza del pontefice. Il pellegrino si è accasciato al suolo in una giornata in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Papa Leone XIV soccorre un fedele svenuto: il malore a San Pietro per il troppo caldo

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@Pontifex_es Durante l’udienza a San Pietro,tra il caldo record,un uomo si è sentito male ed è svenuto. Papa Leone XIV si è subito avvicinato per prestargli soccorso,interrompendo il momento pubblico in Vaticano. Un gesto che ha colpito sotto il sole soffoca x.com

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