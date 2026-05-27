Un video mostra Papa Leone XIV che aiuta un pellegrino colto da malore in Piazza San Pietro. L’episodio si è verificato durante una giornata calda, e il Papa è intervenuto per assistere l’uomo. La ripresa mostra il momento in cui il Papa si avvicina e presta soccorso, mentre altri presenti assistono alla scena. Il video è diventato rapidamente virale sui social media.

Sta facendo il giro dei social e in numerose testate internazionali, un video che mostra Papa Leone XIV che soccorre un pellegrino colpito da malore in Piazza San Pietro a Roma. Presumibilmente a causa del caldo record nella giornata del 27 maggio che ha colpito anche la Capitale, una persona è caduta a terra vicino al palco montato al centro del sagrato dove tiene l’udienza il Pontefice. Papa Leone si è subito avvicinato per prestare aiuto e ha ripreso i saluti solo dopo essere stato rassicurato sulle condizioni del fedele. Malore in Piazza San Pietro, Papa Leone aiuta un pellegrino Sarebbe stato un colpo di calore, il motivo del malore che ha colpito una persona nella giornata del 27 maggio a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malore in Piazza San Pietro per il caldo, il video di Papa Leone XIV che soccorre il pellegrino

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Sviene per il caldo durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone accorre ad aiutarlo

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