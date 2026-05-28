Durante un’udienza in San Pietro, un fedele è svenuto mentre attendeva in fila per stringere la mano al Papa. Dopo il malore, il Pontefice si è chinato per soccorrerlo, rimanendo accanto a lui mentre si riprendeva. L’episodio si è verificato davanti a numerosi presenti, ma nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La scena si è conclusa con il fedele che si è rialzato, assistito dai presenti, mentre il Papa ha ripreso la cerimonia.

Si era messo in fila per stringere la mano al Papa, di certo non si aspettava di svenire e riprendersi con il Pontefice inginocchiato accanto a lui. È quello che è successo il 27 maggio al termine dell’udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta in piazza San Pietro. Il caldo record che sta colpendo l’Italia non ha infatti risparmiato il Vaticano che proprio ieri ha registrato una giornata da bollino rosso. Tutto è successo ai piedi del palco montato al centro del sagrato da dove il Pontefice aveva appena parlato. Dopo il malore, è stato Prevost il primo a intervenire, accorrendo in aiuto dell’uomo privo di sensi, come si vede in un video che ha ripreso tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedele sviene durante l’udienza in San Pietro, Papa Leone interviene per soccorrerlo

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Sviene per il caldo durante l'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone accorre ad aiutarlo

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