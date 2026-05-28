Un mistero avvolge Claude Mythos, un’intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic. La vicenda riguarda un giallo legato a un possibile utilizzo illecito di questa tecnologia, che ha attirato l’attenzione delle autorità. La questione si intreccia con il coinvolgimento di un papa e il nome di Leone, ma i dettagli ufficiali non sono ancora stati resi noti. La vicenda si sviluppa in un contesto di indagini che proseguono senza ulteriori conferme pubbliche.

La storia sembra uscita dal Codice da Vinci, ma la penna non è quella di Dan Brown. Tutto parte da Papa Leone XIV che alla presentazione dell’enciclica Magnifica Humanitas, dedicata all’intelligenza artificiale, ha voluto seduto vicino Christopher Olah, cofondatore di Anthropic insieme a Dario Amodei. Pope Leone XIV con Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (Ansa). Proprio in questi giorni la società di Olah sta facendo tremare la BCE. Tanto che lunedì 26 maggio Christine Lagarde ha convocato un meeting urgente con le banche dell’area euro per lanciare l’allarme su Claude Mythos, il nuovo modello di IA targato Anthropic, che sarebbe in grado di individuare le vulnerabilità dei sistemi delle banche, quelle falle finora nascoste da cui potrebbero entrare i cybercriminali: chi lo ha, può gestire il futuro del mondo finanziario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Papa Leone, Anthropic e il giallo di Claude Mythos: le pillole del giorno

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