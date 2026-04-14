IA | Anthropic chiude Claude Mythos ai regolatori l’Europa è al buio

Anthropic ha annunciato di aver limitato l’accesso al suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Claude Mythos Preview, concedendolo solo a un numero ristretto di partner tecnologici. La decisione mira a prevenire possibili attacchi informatici di vasta portata. La compagnia non ha reso pubblici ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui motivi specifici di questa restrizione. L’Europa, nel frattempo, non ha accesso al modello in questa fase.

Anthropic ha deciso di limitare l’accesso al suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Claude Mythos Preview, restringendo il campo a un ristretto gruppo di partner tecnologici per prevenire rischi di attacchi informatici su larga scala. La mossa solleva interrogativi immediati sulla capacità di controllo delle autorità europee rispetto a strumenti che potrebbero superare le capacità umane nel rilevare falle di sicurezza. La strategia adottata dalla società statunitense prevede l’inserimento del software in un cerchio ristretto denominato Project Glasswing. Attraverso questo programma, dodici giganti della tecnologia americana, tra cui Amazon, Microsoft e Apple, hanno ottenuto i permessi per testare la tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA: Anthropic chiude Claude Mythos ai regolatori, l’Europa è al buio Claude Mythos, l’IA di Anthropic che ha messo in crisi la sicurezza delle banche USAÈ possibile che un modello di intelligenza artificiale possa mettere a rischio i sistemi di sicurezze delle banche statunitensi? A quanto pare sì e... Cybersecurity: Anthropic chiude Mythos ai privati per sicurezzaAnthropic ha deciso di limitare l'accesso al suo nuovo modello, denominato Mythos, restringendo il campo d'azione a un gruppo selezionato di grandi...