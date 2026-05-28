Papa Leone alla CEI | Chiesa non si misura coi numeri Vangelo stia al centro

Notizia in breve

Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani sottolineando che la Chiesa non si valuta in base ai numeri. Ha ribadito che l’obiettivo principale è mantenere il Vangelo al centro delle attività e delle priorità. Il pontefice ha invitato a concentrarsi sulla fede e sui valori spirituali, piuttosto che sui dati quantitativi. L’incontro si è concentrato sulla necessità di rafforzare l’impegno pastorale senza perdere di vista il messaggio evangelico.