Papa Leone alla CEI | Chiesa non si misura coi numeri Vangelo stia al centro
Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani sottolineando che la Chiesa non si valuta in base ai numeri. Ha ribadito che l’obiettivo principale è mantenere il Vangelo al centro delle attività e delle priorità. Il pontefice ha invitato a concentrarsi sulla fede e sui valori spirituali, piuttosto che sui dati quantitativi. L’incontro si è concentrato sulla necessità di rafforzare l’impegno pastorale senza perdere di vista il messaggio evangelico.
L’incontro di Papa Leone con i vescovi italiani. La Chiesa non si misura coi numeri, ha detto il pontefice, la priorità è riportare al centro il Vangelo. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone alla CEI: Chiesa non si misura coi numeri. Vangelo stia al centro
Notizie e thread social correlati
Papa Leone ha rimesso Cristo al centro della ChiesaA un anno dalla sua elezione, Leone XIV ha riacceso l’attenzione sulla figura di Cristo all’interno della Chiesa.
Papa Leone XIV alla CEI: “Serve il coraggio di parrocchie accoglienti”Il Papa ha chiesto alle parrocchie di essere più accoglienti, sottolineando la necessità di avere il coraggio di concentrarsi sull’essenziale.
Temi più discussi: CEI, Zuppi: la Chiesa costruisce comunità, non difende recinti; Cei: lunedì al via l’82ª Assemblea generale in Vaticano. Chiusura giovedì con Papa Leone XIV; Il Papa ai Vescovi italiani: la Chiesa non si misura coi numeri; Verità, pace, bene comune: perché la Magnifica humanitas è un cantiere.
#TG2000 - #PapaLeoneXIV alla #CEI: Serve il coraggio di parrocchie accoglienti #28maggio #PapaLeone #Papa #Chiesa #Vaticano #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com
Tgr Rai FVG. . A Gemona la Messa con il cardinale Zuppi. La benedizione di Papa Leone al Friuli Alle spalle del presidente della Cei il Crocefisso ligneo mutilato. Alla funzione in caserma le Diocesi gemellate e i volontari di allora di Lillo Montalto Monella facebook
Secondo un'indagine SWG crescono le opinioni positive sulla Chiesa e il numero di italiani che si riconoscono cattolici, passando dal 48% del 2022 al 64% del 2026. La guida di papa Leone XIV percepita come chiara e coerente reddit
Papa Leone XIV sarà a San Marino il 22 agosto, poi Meeting di RiminiPapa Leone XIV, accogliendo l’invito degli allora Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, si recherà in Visita pastorale nella Repubblica di San Marino nella mattinata di sabato 22 agosto. Ne ... tg24.sky.it
Papa alla Cei: La Chiesa non si misura con numeri e potereUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it