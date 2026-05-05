A un anno dalla sua elezione, Leone XIV ha riacceso l’attenzione sulla figura di Cristo all’interno della Chiesa. La sua leadership ha portato un senso di stabilità dopo un periodo turbolento seguito alle dimissioni del precedente papa. La comunità religiosa sembra aver ritrovato un equilibrio, con il nuovo pontefice che ha ripristinato i valori tradizionali e rafforzato la coesione tra i fedeli.

A un anno dall’elezione di Leone XIV è evidente la serenità che ha portato nella Chiesa dopo il terremoto del predecessore. Non illumina solo per la bellezza delle sue meditazioni spirituali, per la sua paternità e la sua mitezza. Ma anche per le correzioni di rotta. Per esempio, rispetto agli anni passati in cui la Chiesa sembrava ormai una Ong, ieri, parlando alle associazioni cattoliche di carità degli Stati Uniti, ha sottolineato che «amare il nostro prossimo comporta offrirgli la possibilità di un incontro autentico con Dio». Non è un dettaglio. È l’enorme differenza che passa fra Madre Teresa o don Bosco e l’azione delle Ong. Con il predecessore c’era confusione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Papa Leone ha rimesso Cristo al centro della Chiesa

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