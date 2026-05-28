Paolo Da Re | La prima macchina fotografica? Quando persi un dente Oggi sono pronto per la moda | cara Anna Wintour chiamami

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Da Re ha ricordato che la sua prima esperienza con una macchina fotografica risale a quando aveva perso un dente. Attualmente, si definisce pronto a entrare nel mondo della moda e ha invitato pubblicamente Anna Wintour a contattarlo. Con uno sguardo vivace e una battuta pronta, si distingue per il suo modo di approcciare la fotografia e il suo interesse per il settore della moda.

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Lo sguardo vivace, vispo, sempre alla ricerca di qualcosa da immortalare. La battuta è sempre pronta: come un flash. Aneddoti, dettagli, ricordi ma soprattutto tanti desideri che potrebbero diventare progetti. “Adesso mi piacerebbe realizzare un bel servizio di moda. Cara Anna Wintour: se vuoi chiamami. Sono pronto per Vogue” afferma serissimo Paolo Da Re. Mezzo secolo di fotografia professionale alle spalle che si appresta a festeggiare con una mostra di ritratti in bianco e nero. Cinquanta ritratti come gli anni di professione con una mostra alla galleria Mazzoleni, che si inaugura giovedì 28 maggio alle 18.30. Sarà visitabile anche venerdì 29 e sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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