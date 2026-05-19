Ghali a New York per la sfilata di Gucci a Times Square | è l’unico artista italiano in prima fila accanto a Kim Kardashian e Anna Wintour – VIDEO

Ghali si trova a New York per partecipare alla sfilata di GucciCor a Times Square, evento che ha visto protagonista la prima collezione Cruise disegnata da Demna. L’artista italiano è stato presente in prima fila accanto a personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, tra cui Kim Kardashian e Anna Wintour. L’evento ha attirato molta attenzione e ha animato uno dei luoghi più iconici della città con le sfilate e le presentazioni della maison.

Ghali è volato a New York per GucciCor e, l’evento della Maison che ha acceso Times Square con la prima sfilata Cruise firmata da Demna. Unico artista italiano presente in front row, Ghali ha condiviso la scena con star internazionali come Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian e Anna Wintour, confermando il suo ruolo sempre più centrale tra musica, moda e cultura contemporanea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ghali alla sfilata di Gucci a NY, in prima fila accanto ad Anna Wintour e Mariah Carey

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