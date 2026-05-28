Paola Cervelli è entrata nel cast di UnoMattina Estate, mentre Alessandro Greco e Carolina Rey sono stati confermati come conduttori per il secondo anno. La trasmissione continuerà con i medesimi presentatori, senza variazioni nel team. La produzione ha annunciato la presenza di Cervelli come nuovo volto, accanto ai conduttori già noti. Nessun cambiamento è stato comunicato per il resto della programmazione.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle La giornalista del TG1 si aggiunge al cast per seguire i principali fatti di cronaca e attualità nazionali e internazionali Il duo, nella nuova stagione al via lunedì 29 giugno e in onda fino a venerdì 4 settembre, dalle 8.35 alle 11.30, sarà affiancato dalla giornalista del TG1 Paola Cervelli, con la partecipazione di Domenico Marocchi. Infine, non mancheranno approfondimenti dedicati alla salute e al benessere, all’alimentazione, ai consumi, al turismo e alla sostenibilità, con uno sguardo sempre attento alle esigenze dei telespettatori. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Paola Cervelli new entry a UnoMattina Estate. Confermati Alessandro Greco e Carolina Rey

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