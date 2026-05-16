Martedì sera alle 21, Rtv38 e Anita trasmetteranno in diretta dal Garibaldi Milleventi di Prato l'ultima puntata del programma condotto da W Garibaldi e Alessandro Greco. La trasmissione segnerà la conclusione di questa stagione, con i conduttori che si preparano a salutare il pubblico presente e da casa. L’evento si svolgerà nello studio di Prato, in una serata dedicata ai telespettatori che hanno seguito le puntate precedenti.

Prato, 16 maggio 2026 - Rtv38 e Anita si preparano a salutare i loro telespettatori con un'ultima puntata imperdibile, in diretta dal Garibaldi Milleventi di Prato, martedì sera alle ore 21.30. Il palco del Garibaldi Milleventi accoglierà Alessandro Greco, una delle voci più amate e conosciute del panorama televisivo italiano, pronto a regalare al pubblico la sua inconfondibile energia e simpatia. Ad affiancarlo, direttamente dal loro successo radiofonico e televisivo, ci saranno i Gemelli di Guidonia, noti per la loro verve comica e le esilaranti imitazioni che hanno conquistato il cuore di milioni di italiani. E per concludere in bellezza, il giovane e acclamato comico toscano Jonathan Canini tornerà a grande richiesta ospite della trasmissione con la sua satira arguta e il suo irresistibile umorismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, W Garibaldi saluta il pubblico per l'ultima puntata con Alessandro Greco

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