per vincere davvero ce ne vuole ma intanto hanno perso loro e ora tre obiettivi per ripartire

Le recenti vicende hanno visto alcuni soggetti perdere terreno, mentre altri si trovano ora di fronte a tre obiettivi principali per riprendere quota. Il primo riguarda la gestione dei migranti, legata alla mobilità di giovani che scelgono di partire a causa della mancanza di opportunità di lavoro, nonostante siano disponibili fondi per altri usi.

Tre cose. Primo, risolvere la faccenda dei migranti. I migranti siamo noi, i giovani che scappano perché non c’è lavoro (soldi per gl’intrallazzi invece sì). I migranti che vengono, braccia aperte: perché danno una mano, e spesso sono anche meglio di noi. Chi se la prende con loro, lo fa per mascherare le magagne. In Spagna, aiuto ai giovani e accoglienza: e se da loro funziona, perché da noi no? Secondo: abolire la mafia. Ai tempi di Falcone c’eravamo quasi arrivati. La mafia però non è semplice delinquenza, dove bastano i carabinieri: è proprio gente che comanda, che ha potere e soldi. Levarglieli, e investire il denaro in produzione e lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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