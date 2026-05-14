Sbravati lascia la Juve | non è più il responsabile del settore giovanile dopo 2 anni di operato Chi sarà il suo successore

Dopo due anni di incarico, Sbravati ha lasciato il ruolo di responsabile del settore giovanile della squadra. La società non ha ancora annunciato il nome del suo sostituto. Sbravati era l’ultimo elemento interno legato alla gestione precedente, sotto la guida di Giuntoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi o sui piani futuri. La società sta valutando le prossime mosse per la struttura giovanile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Fabio Zaccaria Sbravati Juve, fine del rapporto con il responsabile del settore giovanile: era l’ultimo nome in casa bianconera legato alla gestione Giuntoli. La situazione attuale e le possibili alternative. Era nell’aria, da settimane il nome di Michele Sbravati circolava lontano dalla Juventus, club con cui aveva intrapreso un percorso come responsabile del settore giovanile dalla stagione 202425 grazie a Cristiano Giuntoli. Già con l’addio del dirigente toscano ex Napoli, diversi suoi collaboratori avevano abbandonato il mondo bianconero e l’ultimo rimasto della gestione Giuntoli in casa Juve era proprio Sbravati. Nella giornata di mercoledì 13 maggio, il responsabile del settore giovanile bianconero, sotto contratto fino al 2028, ha comunicato ai giovani ragazzi il suo addio a fine della corrente stagione sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sbravati lascia la Juve: non è più il responsabile del settore giovanile dopo 2 anni di operato. Chi sarà il suo successore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Settore giovanile Juve: via Sbravati, chi potrebbe arrivare al suo posto. C’è già il nome del possibile sostitutodi Redazione JuventusNews24Settore giovanile Juve, Michele Sbravati potrebbe lasciare i bianconeri nel corso delle prossime settimane. Tarantino lascia l’Inter dopo tre anni da responsabile del settore giovanileMercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La... Temi più discussi: Clamoroso Sbravati, salta il passaggio all’Inter! Cosa è successo e le idee Juve in caso di addio; Clamoroso all'Inter! Il nuovo direttore del vivaio fa marcia indietro, salta l'arrivo di Sbravati; Settore giovanile Juve: l'Under 17 perde l'imbattibilità, l'Under 16 vince due derby, l'incerto futuro di Sbravati | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria; Settore giovanile Juve | l’Under 17 perde l’imbattibilità l’Under 15 vince due derby l’incerto futuro di Sbravati | New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria. L'ASRoma ha mostrato interesse per Michele Sbravati per il ruolo di responsabile del settore giovanile. Sbravati ha un ottimo rapporto con Gasperini, con cui ha condiviso il Genoa. Sbravati potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione La Juve potrebbe sostit x.com Futuro Sbravati: no all'Inter, resta in ballo la Roma. Tarantino dovrebbe rimanere all'InterC'è incertezza circa il futuro di Michele Sbravati, storico responsabile del settore giovanile del Genoa: i nomi più altisonanti venuti fuori dalla sua cantera sono El Shaarawy, Perin, Sturaro, Mandra ... tuttomercatoweb.com Clamoroso Sbravati, salta il passaggio all’Inter! Cosa è successo e le idee Juve in caso di addioTramonta ad un passo dalla ratifica l'accordo col club nerazzurro per il ruolo di responsabile del settore giovanile ... tuttosport.com