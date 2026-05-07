In una recente dichiarazione, un dirigente ha commentato la partita tra le due squadre, sottolineando che il Lecce potrebbe trovarsi in una posizione più delicata rispetto alla Juventus. Ha anche menzionato un consiglio rivolto a un attaccante sulla sua prospettiva futura, senza specificare i dettagli. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche della stagione e sulle scelte dei giocatori, senza entrare in analisi approfondite o considerazioni personali.

Corvino: «Il Lecce ha più da perdere rispetto alla Juventus. Consiglio a Vlahovic sul futuro? Gli direi.». Le parole del ds dei salentini. Nella settimana di Lecce-Juventus, sfida cruciale per la salvezza salentina e la qualificazione alla Champions bianconera, Tuttosport ha incontrato Pantaleo Corvino. Direttore sportivo di grande competenza e importanti scoperte, ecco cosa dice della sua squadra e degli avversari che incontrerà sabato sera. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata CHI HA PIU’ DA PERDERE – « Sicuramente di più noi. Ma stiamo parlando di una partita tra Davide e Golia: il Lecce è condannato a soffrire fino alla fine per non retrocedere, perché quando si retrocede non si è più in Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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