La Polizia Provinciale di Caserta ha individuato e denunciato un uomo responsabile dell’abbandono di una cucciola di tre mesi, che poco dopo è stata investita e ha perso la vita ad Aversa. L’animale è stato trovato abbandonato in strada e, secondo le indagini, poco dopo è stato coinvolto in un incidente che ne ha causato la morte. La polizia ha confermato le azioni di identificazione e denuncia nei confronti dell’autore.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di appena tre mesi, morta dopo essere stata investita pochi minuti più tardi ad Aversa. Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; rischia una pesante condanna penale fino a sette anni di reclusione, oltre al ritiro della patente di guida. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle ore 3:50, quando un uomo, a bordo di una Fiat Punto, ha fermato il veicolo ed ha abbandonato la cucciola in strada, allontanandosi subito dopo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aversa, abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia Provinciale

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