Il presidente del club sta valutando i candidati per la panchina dopo l'esonero di Conte. Allegri e Italiano sono i principali nomi in lizza, con una decisione attesa a breve. La scelta sarà influenzata da un criterio che sarà decisivo nel valutare il candidato più adatto. La società ha già avviato le prime discussioni ufficiali e si aspetta di annunciare il nuovo allenatore entro pochi giorni.

De Laurentiis ha già mosso i primi passi concreti verso il post-Conte: Allegri e Italiano sono i due candidati in corsa per la panchina azzurra, con una scadenza ravvicinata per la decisione finale. Italiano: l’offerta del Napoli e l’attesa del Bologna. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il vertice di ieri a Roma tra De Laurentiis e l’entourage di Italiano ha prodotto risultati tangibili. Il Napoli ha presentato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, senza bonus aggiuntivi. Il tecnico attende ora il consenso del Bologna per sciogliere il vincolo contrattuale e firmare con gli azzurri. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare il via libera dal club emiliano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Panchina Napoli, Allegri e Italiano in ballottaggio: un criterio sarà cruciale per De Laurentiis

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