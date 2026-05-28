Il tribunale del Riesame sta valutando la richiesta di dissequestro di alcuni oggetti sequestrati dai carabinieri in una casa a Bergamo. La decisione riguarda i video trovati in possesso di Francesco Dolci, che sono al centro di un procedimento giudiziario. La corte si è riservata di decidere in merito alla restituzione o meno degli oggetti sequestrati.

IL PROCESSO. Il tribunale del Riesame si è riservato la decisione sulla richiesta di dissequestro degli oggetti che i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo avevano sequestrato nella casa di Francesco Dolci. Il tribunale del Riesame si è riservato la decisione sulla richiesta di dissequestro degli oggetti che i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo avevano sequestrato nella casa di Francesco Dolci, l’impresario edile di Sant’Omobono indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza. Richiesta avanzata dall’avvocato Eleonora Prandi, cui si è aggiunta la collega Isabella Colombo, nominata da Dolci mercoledì 27 maggio, due ore prima che iniziasse l’udienza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pamela, battaglia al Riesame sui video di Dolci al cimitero

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