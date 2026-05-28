Pamela al Riesame scontro sui sequestri e i video al cimitero con Dolci che nomina un secondo avvocato

Il Tribunale del Riesame ha deciso di prendersi del tempo per valutare la richiesta di dissequestro di alcuni materiali, tra cui video, legati a un caso in corso. Durante l'udienza, sono stati discussi anche i sequestri effettuati e la presenza di un secondo avvocato rappresentante della difesa. La questione riguarda anche un confronto tra le parti sui contenuti dei video registrati al cimitero. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Bergamo. Il Tribunale del Riesame si è riservato la decisione sulla richiesta di dissequestro degli oggetti prelevati dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo nell’abitazione di Francesco Dolci, imprenditore edile di Sant’Omobono indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza. L’istanza è stata presentata dall’avvocata Eleonora Prandi affiancata dalla collega Isabella Colombo, nominata da Dolci poche ore prima dell’udienza. Tra il materiale posto sotto sequestro ci sono due telefoni cellulari, un coltello, mastice e altro materiale edile, un book fotografico di Pamela, un manoscritto e alcuni scontrini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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