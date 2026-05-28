palpeggiata dal vicino un anno e mezzo di condanna

Una donna ha aperto la portafinestra del suo appartamento a una ragazzina e alla madre, entrambe minorenni. La vicina, approfittando della situazione, le ha palpeggiate. La donna è stata condannata a un anno e mezzo di carcere. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha accertato le molestie. La vicenda ha suscitato scalpore tra i residenti del condominio.

Aveva aperto la porta d’ingresso del condominio alla vicina di casa minorenne e alla madre, che avevano in mano buste della spesa ma quello che sembrava un gesto di galanteria si era trasformato in una violenza sessuale aggravata quando, al passaggio della ragazzina, allora diciassettenne, l’uomo, un 33enne di origine albanese ma residente a Faenza, l’aveva palpeggiata. Questa era l’accusa che ieri ha portato il gup Andrea Galanti a condannare a un anno e sei mesi l’uomo per il quale la Procura, rappresentata in udienza dal pm Ylenia Barbieri (pm titolare Stefano Stargiotti), aveva chiesto due anni e 11 mesi. Le attenuanti generiche del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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