Tragedia a Bologna gioca vicino alla finestra e precipita | morto bimbo di un anno e mezzo dopo due giorni in ospedale

Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di un edificio a Bologna. L’incidente è avvenuto lo scorso 9 aprile e il piccolo è stato ricoverato in ospedale, dove è rimasto per due giorni prima di perdere la vita. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla presenza di eventuali responsabilità.

Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato lo scorso 9 aprile da una finestra al secondo piano di un palazzo a Bologna. Il piccolo Salar Muhammad Hussain è morto dopo due giorni di ricovero all’ ospedale Maggiore di Bologna, a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un incidente domestico. Al momento dei fatti, il bambino si trovava in casa con la sorella di 11 anni e altri familiari adulti, ai quali era stato affidato dai genitori. Probabilmente, il piccolo stava giocando vicino alla finestra. Dopo essersi arrampicato, è caduto nel retro dell’edificio, accanto ai garage, facendo un v olo di circa sei metri.🔗 Leggi su Open.online Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedaleNon ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel... Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.