Pallanuoto il Telimar a Siracusa per il derby decisivo | playout e salvezza in bilico

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Telimar affronta il Circolo canottieri Ortigia mercoledì 27 maggio alle 19:30 in un derby siciliano dell'ultima giornata di serie A1 di pallanuoto maschile. La partita si svolge alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa. La sfida è decisiva per il playout e la salvezza, che sono ancora in bilico per entrambe le squadre. Questa gara chiude la regular season e determinerà il posizionamento finale in classifica.

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Il Telimar chiude la propria regular season in Serie A1 di pallanuoto maschile con un derby tutto siciliano: mercoledì 27 maggio, alle 19:30, i palermitani scendono in vasca alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa contro il Circolo canottieri Ortigia 1928, nella 26ª e ultima giornata del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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