Con l’arrivo dell’estate, la programmazione della televisione pubblica si rinnova. È stato annunciato che il popolare sceneggiato andrà in onda per l’ultima volta questa stagione, mentre il conduttore tornerà in tv dopo una pausa. Nel frattempo, si preparano le trasmissioni dedicate ai Mondiali del 2026, che coinvolgeranno diverse reti e programmi. Questi cambiamenti si inseriscono nel consueto aggiornamento dei palinsesti, che avviene ogni anno con l’arrivo della stagione calda.

L’aria d’estate inizia a farsi sentire e, puntuale come ogni anno, la televisione pubblica si prepara a cambiare volto. I palinsesti Rai per la stagione calda del 2026 sembrano non far rimpiangere la programmazione invernale, con grandi ritorni e la collaudata macchina dell’ infotainment insieme all’adrenalina dei grandi eventi sportivi. Per i telespettatori si prospetta un trimestre ricco di novità, dove l’informazione e l’intrattenimento leggero si adatteranno al ritmo delle vacanze e delle calde giornate estive. Il primo, grande scossone riguarda il pomeriggio di Rai1. Come da tradizione, si prepara a chiudere i battenti Il paradiso delle signore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palinsesti Rai, chiude Il paradiso delle signore. Torna Alessandro Greco, spazio ai Mondiali 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Cosa potrebbe succedere nel 2026

Sullo stesso argomento

Il Paradiso delle signore chiude su Rai 1: svelata la dataIl Paradiso delle signore si appresta a salutare il pubblico italiano dopo una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti.

Leggi anche: Il Paradiso delle signore chiude i battenti su Rai 1: ecco quando e come

Ragazzi sarete ad ancora per la presentazione dei palinsesti Rai ? #ilunatici x.com

Fiorello su Rai e Mediaset: lbasta con i programmi fotocopia come Amici e Ballando reddit

Il Paradiso delle Signore va in vacanza: come finisce la stagione, come cambia il palinsesto di Rai e quando torna in ondaDopo mesi di ascolti importanti e trame sempre più seguite dal pubblico, anche per Il Paradiso delle Signore è arrivato il momento della pausa estiva. La soap quotidiana di Rai ... leggo.it

Rai, nuovi palinsesti e programmazione: Montrucchio sostituisce Matano, chiude il Paradiso, tornano Capri e Don Matteo. Ecco quandoL’assetto definitivo di Viale Mazzini per l’estate 2026 delinea una strategia chiara, dove Rai 1 si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto capace di alternare il rigore dell’informazione alla ... tvblog.it