I palinsesti estivi della Rai | Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta fuori Elisa Isoardi

I palinsesti estivi di Rai1 sono stati annunciati e vedono Flavio Montrucchio tra i protagonisti di

Si formano i palinsesti estivi di Rai1. Flavio Montrucchio approda a Estate in Diretta con Emma D’Aquino. Doccia fredda, invece, per Elisa Isoardi: l’allungamento di Bar Centrale salta per motivi di budget.🔗 Leggi su Fanpage.it

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