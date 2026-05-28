Palinsesti estivi Rai del Day Time | cosa cambia e chi è confermato
La Rai ha annunciato i palinsesti estivi del Day Time per il 2026. Tra le conferme ci sono alcuni programmi già noti, mentre altre trasmissioni cambiano orario o vengono sospese. La programmazione si concentrerà principalmente su intrattenimento e talk show. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei programmi o sui conduttori coinvolti. La nuova griglia entrerà in vigore con l’inizio della stagione estiva.
Con l’arrivo della bella stagione, la Direzione Intrattenimento Day Time di Rai svela le sue carte per l’ estate 2026. Sotto lo slogan “Per quest’anno non cambiare”, la televisione di Stato si prepara a presidiare i palinsesti estivi puntando su una formula a metà strada tra la collaudata rassicurazione dei marchi storici fino a interessanti staffette di conduzione, senza rinunciare a un pizzico di sperimentazione on-the-road. Il mattino di Rai 1, l’informazione non va in vacanza. La programmazione estiva si accende ufficialmente lunedì 29 giugno. Ad aprire le danze sarà 1Mattina News (in onda fino al 4 settembre alle 05.58), lo spin-off nato dalla sinergia tra Day Time e Tg1 che quest’anno vede al timone l’inedita coppia composta da Greta Mauro e Gianpiero Scarpati. 🔗 Leggi su Dilei.it
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