Palinsesti estivi Rai del Day Time | cosa cambia e chi è confermato

Notizia in breve

La Rai ha annunciato i palinsesti estivi del Day Time per il 2026. Tra le conferme ci sono alcuni programmi già noti, mentre altre trasmissioni cambiano orario o vengono sospese. La programmazione si concentrerà principalmente su intrattenimento e talk show. Nessun dettaglio sui nomi specifici dei programmi o sui conduttori coinvolti. La nuova griglia entrerà in vigore con l’inizio della stagione estiva.