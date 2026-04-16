Nell’ambito della programmazione estiva di Rai1, sono stati annunciati alcuni cambiamenti nei palinsesti. Tra le novità ci sono nuove fasce orarie e alcune variazioni nelle trasmissioni che vedono protagonisti figure già note al pubblico. La stagione estiva porta spesso modifiche nella griglia, con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze stagionali e alle preferenze degli spettatori. I dettagli riguardano principalmente programmi di intrattenimento e approfondimenti.

Nel panorama della tv italiana ci sono volti che, stagione dopo stagione, restano un riferimento per il pubblico. È il caso di Flavio Montrucchio e Elisa Isoardi, finiti al centro delle ultime scelte che stanno definendo il daytime estivo di Rai1. Da Viale Mazzini arrivano infatti decisioni ormai quasi definitive: alcune conferme, ma anche cambiamenti che ribaltano le previsioni. E che incidono soprattutto sul pomeriggio della rete ammiraglia. Flavio Montrucchio e Emma D’Aquino, la scelta che ribalta le previsioni. Contrariamente alle ipotesi circolate nelle scorse settimane, Estate in diretta non avrà una conduzione tutta al femminile. Al fianco di Emma D’Aquino ci sarà infatti Flavio Montrucchio, che conquista così un ruolo di primo piano nel palinsesto estivo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flavio Montrucchio e Elisa Isoardi, cosa cambia davvero nei palinsesti estivi di Rai1

Notizie correlate

Leggi anche: I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi

Flavio Montrucchio e Elisa Isoardi, la notizia ufficiale dalle stanze della tvNel panorama televisivo italiano, ci sono volti che nel tempo diventano veri e propri punti di riferimento per il pubblico.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa Isoardi; La Rai che verrà (in estate), da Montrucchio a Carolina Rey: il day-time è deciso. Chi è la star beffata all'ultimo minuto; Elisa Isoardi, la svolta è doppia: l’eredità di Caterina Balivo e riappare l’ex Di Paolo. Cosa succede; Rai 1, Caterina Balivo senza erede: Elisa Isoardi beffata. Salta il nuovo programma estivo (e Mediaset festeggia).

Mya, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, compie 18 anni ed è bella come mamma e papàMya Montrucchio, la figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, ha compiuto 18 anni: le foto della festa a Roma per la ragazza, bella come papà e mamma. gazzetta.it

I palinsesti estivi della Rai: Flavio Montrucchio la spunta a Estate in diretta, fuori Elisa IsoardiSi formano i palinsesti estivi di Rai1. Flavio Montrucchio approda a Estate in Diretta con Emma D’Aquino. Doccia fredda, invece, per Elisa Isoardi: l’allungamento di Bar Centrale salta per motivi di b ... fanpage.it

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio hanno festeggiato i 18 anni della figlia Mya sui loro canali social hanno condiviso alcune foto e video della maxi festa e un messaggio d'amore per la loro piccola donna oramai diventata grande: "Oggi sei una donna, pron facebook

CANDELA FLASH! LA GIORNALISTA DEL TG1 EMMA D'AQUINO E FLAVIO MONTRUCCHIO VERSO LA CONDUZIONE DI... x.com